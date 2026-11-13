S&P 500-Titel Estée Lauder Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Estée Lauder Companies-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Estée Lauder Companies-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Estée Lauder Companies-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Estée Lauder Companies-Anteile bei 346,72 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Estée Lauder Companies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28,842 Estée Lauder Companies-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2026 3 187,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110,51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,13 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Estée Lauder Companies einen Börsenwert von 40,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at