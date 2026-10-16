Estée Lauder Companies Aktie
WKN: 897933 / ISIN: US5184391044
|Lukrative Estée Lauder Companies-Anlage?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Estée Lauder Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Estée Lauder Companies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Estée Lauder Companies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Estée Lauder Companies-Anteile bei 320,82 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,117 Estée Lauder Companies-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 334,11 USD, da sich der Wert einer Estée Lauder Companies-Aktie am 15.10.2026 auf 107,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,59 Prozent verringert.
Am Markt war Estée Lauder Companies jüngst 36,90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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