S&P 500-Titel Estée Lauder Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Estée Lauder Companies von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Estée Lauder Companies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Estée Lauder Companies-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 141,91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,705 Estée Lauder Companies-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 66,46 USD, da sich der Wert einer Estée Lauder Companies-Aktie am 08.10.2026 auf 94,32 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 33,54 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Estée Lauder Companies belief sich jüngst auf 34,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at