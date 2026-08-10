Everest Reinsurance Group Aktie
WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088
|Langfristige Anlage
|
10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Everest Reinsurance Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Everest Reinsurance Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 329,80 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Everest Reinsurance Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,032 Everest Reinsurance Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 374,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 136,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,69 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Everest Reinsurance Group zuletzt 14,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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