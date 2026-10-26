Everest Reinsurance Group Aktie

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WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088

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Everest Reinsurance Group-Investition im Blick 26.10.2026 16:04:07

S&P 500-Titel Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everest Reinsurance Group von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Everest Reinsurance Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Everest Reinsurance Group-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 203,59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Everest Reinsurance Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,491 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Everest Reinsurance Group-Aktie auf 398,60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195,79 USD wert. Damit wäre die Investition um 95,79 Prozent gestiegen.

Der Everest Reinsurance Group-Wert an der Börse wurde auf 15,25 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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