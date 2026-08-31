Everest Reinsurance Group Aktie
WKN: 580891 / ISIN: BMG3223R1088
|Frühe Anlage
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everest Reinsurance Group von vor 10 Jahren eingefahren
Am 31.08.2016 wurde das Everest Reinsurance Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 193,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Everest Reinsurance Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,171 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 952,68 USD, da sich der Wert einer Everest Reinsurance Group-Aktie am 28.08.2026 auf 377,61 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 95,27 Prozent.
Everest Reinsurance Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Everest Reinsurance Group Ltd.
Analysen zu Everest Reinsurance Group Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Everest Reinsurance Group Ltd.
|322,40
|-1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: US-Börsen leichter -- ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.