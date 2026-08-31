S&P 500-Titel Everest Reinsurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Everest Reinsurance Group von vor 10 Jahren eingefahren

Am 31.08.2016 wurde das Everest Reinsurance Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 193,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Everest Reinsurance Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,171 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 952,68 USD, da sich der Wert einer Everest Reinsurance Group-Aktie am 28.08.2026 auf 377,61 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 95,27 Prozent.

Everest Reinsurance Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at