Evergy Aktie
WKN DE: A2JNBV / ISIN: US30034W1062
|Rentable Evergy-Anlage?
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Evergy-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Evergy-Aktie bei 50,83 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Evergy-Aktie investiert hat, hat nun 196,734 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 85,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 905,37 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +69,05 Prozent.
Evergy wurde am Markt mit 20,01 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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