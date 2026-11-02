Evergy Aktie

Evergy ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNBV / ISIN: US30034W1062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Evergy-Einstieg? 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Evergy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Evergy-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Evergy-Aktie an diesem Tag 63,91 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Evergy-Aktie investiert, befänden sich nun 156,470 Evergy-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 445,47 USD, da sich der Wert einer Evergy-Aktie am 30.10.2026 auf 85,93 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,45 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Evergy eine Marktkapitalisierung von 19,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Evergy Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Evergy Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Evergy Inc Registered Shs 76,50 0,00% Evergy Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen