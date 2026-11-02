Evergy Aktie
WKN DE: A2JNBV / ISIN: US30034W1062
|Lukrativer Evergy-Einstieg?
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02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Evergy-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Evergy-Aktie an diesem Tag 63,91 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Evergy-Aktie investiert, befänden sich nun 156,470 Evergy-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 445,47 USD, da sich der Wert einer Evergy-Aktie am 30.10.2026 auf 85,93 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,45 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Evergy eine Marktkapitalisierung von 19,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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