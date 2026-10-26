Evergy Aktie
WKN DE: A2JNBV / ISIN: US30034W1062
|Frühe Anlage
|
26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Titel Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Evergy von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Evergy-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 49,15 USD. Bei einem Evergy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,346 Evergy-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 1 717,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 84,43 USD belief. Damit wäre die Investition um 71,78 Prozent gestiegen.
Evergy wurde am Markt mit 19,43 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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