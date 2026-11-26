Das wäre der Verdienst eines frühen Everpure A-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Everpure A-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Everpure A-Papiers betrug an diesem Tag 85,77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Everpure A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,166 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Everpure A-Papiere wären am 25.11.2026 110,40 USD wert, da der Schlussstand 94,69 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,40 Prozent erhöht.

Alle Everpure A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at