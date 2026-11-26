Everpur a Aktie
WKN DE: A14YFN / ISIN: US74624M1027
|Lukrativer Everpure A-Einstieg?
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Titel Everpure A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Everpure A von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Everpure A-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Everpure A-Papiers betrug an diesem Tag 85,77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Everpure A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,166 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Everpure A-Papiere wären am 25.11.2026 110,40 USD wert, da der Schlussstand 94,69 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,40 Prozent erhöht.
Alle Everpure A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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