Eversource Energy Aktie

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WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080

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Hochrechnung 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Eversource Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eversource Energy von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Eversource Energy-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Eversource Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Eversource Energy-Anteile an diesem Tag 52,58 USD wert. Bei einem Eversource Energy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,019 Eversource Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (65,73 USD), wäre die Investition nun 1 250,10 USD wert. Mit einer Performance von +25,01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Eversource Energy betrug jüngst 24,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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