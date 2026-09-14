S&P 500-Titel Eversource Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eversource Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Eversource Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 14.09.2016 wurde das Eversource Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Eversource Energy-Aktie an diesem Tag 53,70 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,862 Eversource Energy-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (68,52 USD), wäre das Investment nun 127,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,60 Prozent gesteigert.

Eversource Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at