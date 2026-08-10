S&P 500-Titel Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Eversource Energy-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Eversource Energy-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Eversource Energy-Anteile an diesem Tag 88,92 USD wert. Bei einem Eversource Energy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,246 Eversource Energy-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 72,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 813,43 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 813,43 USD entspricht einer negativen Performance von 18,66 Prozent.

Der Marktwert von Eversource Energy betrug jüngst 27,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at