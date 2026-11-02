Eversource Energy Aktie

Eversource Energy ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Eversource Energy gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Eversource Energy-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,827 Eversource Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 810,76 USD, da sich der Wert einer Eversource Energy-Aktie am 30.10.2026 auf 68,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,92 Prozent verringert.

Eversource Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,86 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Eversource Energy

mehr Nachrichten

Analysen zu Eversource Energy

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Eversource Energy 61,00 0,00% Eversource Energy

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen