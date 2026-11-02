Eversource Energy Aktie
WKN DE: A14NE5 / ISIN: US30040W1080
|Langfristige Investition
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eversource Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Eversource Energy-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,827 Eversource Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 810,76 USD, da sich der Wert einer Eversource Energy-Aktie am 30.10.2026 auf 68,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,92 Prozent verringert.
Eversource Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,86 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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