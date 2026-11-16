S&P 500-Titel Eversource Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eversource Energy von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Eversource Energy gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Eversource Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Eversource Energy-Anteile letztlich bei 73,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,364 Eversource Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 71,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,86 USD wert. Das entspricht einem Minus von 2,14 Prozent.

Alle Eversource Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at