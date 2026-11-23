Exelon Aktie
WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019
|Lukrativer Exelon-Einstieg?
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Exelon-Aktie: Hätte sich eine Exelon-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Exelon-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 45,75 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exelon-Aktie investiert, befänden sich nun 218,579 Exelon-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Exelon-Aktien wären am 20.11.2026 9 989,07 USD wert, da der Schlussstand 45,70 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,11 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Exelon eine Marktkapitalisierung von 46,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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