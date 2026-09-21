S&P 500-Titel Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Exelon-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Exelon-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Exelon-Aktie bei 26,14 USD. Bei einem Exelon-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 382,592 Exelon-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Exelon-Anteile wären am 18.09.2026 16 095,65 USD wert, da der Schlussstand 42,07 USD betrug. Damit wäre die Investition um 60,96 Prozent gestiegen.

Exelon wurde am Markt mit 43,40 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at