S&P 500-Titel Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Exelon-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Exelon-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Exelon-Aktie bei 24,66 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Exelon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,055 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 176,40 USD, da sich der Wert einer Exelon-Aktie am 16.10.2026 auf 43,50 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 76,40 Prozent erhöht.

Alle Exelon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at