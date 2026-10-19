Exelon Aktie
WKN: 852011 / ISIN: US30161N1019
|Langfristige Investition
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Exelon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelon von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Exelon-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Exelon-Aktie bei 24,66 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Exelon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,055 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 176,40 USD, da sich der Wert einer Exelon-Aktie am 16.10.2026 auf 43,50 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 76,40 Prozent erhöht.
Alle Exelon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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