Expand Energy Aktie
WKN DE: A2QPFF / ISIN: US1651677353
|Lukrative Expand Energy-Anlage?
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23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Expand Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expand Energy von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Expand Energy-Aktie statt. Der Schlusskurs der Expand Energy-Aktie betrug an diesem Tag 104,46 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,957 Expand Energy-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Expand Energy-Papiers auf 92,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,99 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,01 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Expand Energy belief sich zuletzt auf 21,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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