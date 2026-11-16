Extra Space Storage Aktie
WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025
|Investmentbeispiel
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Extra Space Storage von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Extra Space Storage-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Extra Space Storage-Anteile bei 132,91 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 75,239 Extra Space Storage-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 11 925,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 158,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,25 Prozent.
Insgesamt war Extra Space Storage zuletzt 33,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Extra Space Storage Inc.
Analysen zu Extra Space Storage Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Extra Space Storage Inc.
|143,40
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.