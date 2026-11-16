Extra Space Storage Aktie

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WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025

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Investmentbeispiel 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Extra Space Storage von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Extra Space Storage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Extra Space Storage-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Extra Space Storage-Anteile bei 132,91 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 75,239 Extra Space Storage-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 11 925,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 158,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,25 Prozent.

Insgesamt war Extra Space Storage zuletzt 33,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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