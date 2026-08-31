Extra Space Storage Aktie
WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025
|Rentables Extra Space Storage-Investment?
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Extra Space Storage von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Extra Space Storage-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Extra Space Storage-Aktie an diesem Tag bei 128,68 USD. Bei einem Extra Space Storage-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,777 Extra Space Storage-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 111,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 142,91 USD belief. Mit einer Performance von +11,06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Extra Space Storage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Extra Space Storage Inc.
Analysen zu Extra Space Storage Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Extra Space Storage Inc.
|120,30
|-2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: US-Börsen leichter -- ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.