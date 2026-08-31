S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Extra Space Storage von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Extra Space Storage-Aktie Investoren gebracht.

Das Extra Space Storage-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Extra Space Storage-Aktie an diesem Tag bei 128,68 USD. Bei einem Extra Space Storage-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,777 Extra Space Storage-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 111,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 142,91 USD belief. Mit einer Performance von +11,06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Extra Space Storage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at