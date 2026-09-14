S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Extra Space Storage von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Extra Space Storage-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Extra Space Storage-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Extra Space Storage-Aktie bei 77,13 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Extra Space Storage-Aktie investierten, hätten nun 129,651 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Extra Space Storage-Papiere wären am 11.09.2026 17 845,20 USD wert, da der Schlussstand 137,64 USD betrug. Mit einer Performance von +78,45 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Extra Space Storage betrug jüngst 29,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at