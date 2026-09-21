Extra Space Storage Aktie

Extra Space Storage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7S6 / ISIN: US30225T1025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Extra Space Storage-Investment im Blick 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Extra Space Storage-Investment von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Extra Space Storage-Aktie gebracht.

Am 21.09.2025 wurde die Extra Space Storage-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 139,32 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,718 Extra Space Storage-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Extra Space Storage-Aktie auf 136,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,87 Prozent abgenommen.

Extra Space Storage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Extra Space Storage Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Extra Space Storage Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Extra Space Storage Inc. 119,35 -0,13% Extra Space Storage Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen