S&P 500-Titel Extra Space Storage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Extra Space Storage-Investment von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Extra Space Storage-Aktie gebracht.

Am 21.09.2025 wurde die Extra Space Storage-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 139,32 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,718 Extra Space Storage-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Extra Space Storage-Aktie auf 136,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,87 Prozent abgenommen.

Extra Space Storage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at