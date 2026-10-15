FedEx Aktie

FedEx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

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Lukrativer FedEx-Einstieg? 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in FedEx eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.10.2023 wurden FedEx-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 161,89 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die FedEx-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,618 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2026 179,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 291,28 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 79,92 Prozent.

Zuletzt ergab sich für FedEx eine Börsenbewertung in Höhe von 68,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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