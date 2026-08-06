FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|Frühe Investition
|
06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren
Am 06.08.2016 wurden FedEx-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 108,61 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die FedEx-Aktie investierten, hätten nun 92,075 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 28 609,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 310,72 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 186,10 Prozent zugenommen.
Der FedEx-Wert an der Börse wurde auf 74,11 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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