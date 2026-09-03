S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren

FedEx-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das FedEx-Papier bei 110,33 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die FedEx-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,906 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (316,54 USD), wäre die Investition nun 286,91 USD wert. Mit einer Performance von +186,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für FedEx eine Börsenbewertung in Höhe von 77,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at