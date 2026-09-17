FedEx Aktie

FedEx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

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FedEx-Performance im Blick 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen FedEx-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden FedEx-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen FedEx-Anteile letztlich bei 169,39 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die FedEx-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 59,037 Anteilen. Die gehaltenen FedEx-Papiere wären am 16.09.2026 17 812,50 USD wert, da der Schlussstand 301,72 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +78,12 Prozent.

FedEx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 72,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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