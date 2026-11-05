FedEx Aktie

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WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

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Rentable FedEx-Investition? 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen FedEx-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die FedEx-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der FedEx-Anteile betrug an diesem Tag 170,73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,586 FedEx-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des FedEx-Papiers auf 329,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192,93 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 92,93 Prozent gesteigert.

FedEx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 74,35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Eugene Berman / Shutterstock.com

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