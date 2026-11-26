FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|Profitables FedEx-Investment?
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen
Das FedEx-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen FedEx-Anteile letztlich bei 127,69 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,783 FedEx-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (308,87 USD), wäre die Investition nun 241,90 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 141,90 Prozent.
Der FedEx-Wert an der Börse wurde auf 72,27 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Christopher Parypa / Shutterstock.com
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