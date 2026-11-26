Bei einem frühen FedEx-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das FedEx-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen FedEx-Anteile letztlich bei 127,69 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,783 FedEx-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (308,87 USD), wäre die Investition nun 241,90 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 141,90 Prozent.

Der FedEx-Wert an der Börse wurde auf 72,27 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at