Heute vor 5 Jahren wurde das FedEx-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 161,79 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die FedEx-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,807 FedEx-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (318,31 USD), wäre die Investition nun 19 673,86 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 96,74 Prozent angezogen.

Der Marktwert von FedEx betrug jüngst 75,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at