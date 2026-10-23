S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fidelity National Information Services von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Fidelity National Information Services-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Fidelity National Information Services-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 49,58 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,017 Fidelity National Information Services-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 38,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,23 USD wert. Mit einer Performance von -22,77 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Fidelity National Information Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at