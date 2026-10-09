S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fidelity National Information Services-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fidelity National Information Services-Investment verlieren können.

Fidelity National Information Services-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Fidelity National Information Services-Anteile bei 77,63 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,882 Fidelity National Information Services-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 34,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 442,35 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 55,76 Prozent vermindert.

Fidelity National Information Services wurde am Markt mit 17,39 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at