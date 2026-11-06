Fidelity National Information Services Aktie
WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062
|Lukratives Fidelity National Information Services-Investment?
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fidelity National Information Services von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Fidelity National Information Services-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Fidelity National Information Services-Papier bei 75,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 132,591 Fidelity National Information Services-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 896,84 USD, da sich der Wert einer Fidelity National Information Services-Aktie am 05.11.2026 auf 29,39 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 61,03 Prozent.
Insgesamt war Fidelity National Information Services zuletzt 15,30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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