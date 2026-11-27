Vor Jahren Fidelity National Information Services-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die Fidelity National Information Services-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Fidelity National Information Services-Anteile 108,01 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 92,584 Fidelity National Information Services-Anteilen. Die gehaltenen Fidelity National Information Services-Aktien wären am 25.11.2026 2 559,02 USD wert, da der Schlussstand 27,64 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,41 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Fidelity National Information Services eine Börsenbewertung in Höhe von 14,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at