S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fidelity National Information Services von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Fidelity National Information Services eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 04.09.2021 wurde das Fidelity National Information Services-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Fidelity National Information Services-Papier bei 125,39 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 79,751 Fidelity National Information Services-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.09.2026 3 371,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,28 Prozent verringert.

Fidelity National Information Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at