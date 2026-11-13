Fidelity National Information Services Aktie

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WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062

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Rentable Fidelity National Information Services-Investition? 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fidelity National Information Services von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Fidelity National Information Services-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 13.11.2025 wurden Fidelity National Information Services-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 66,26 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Fidelity National Information Services-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,509 Fidelity National Information Services-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 42,80 USD, da sich der Wert eines Fidelity National Information Services-Anteils am 12.11.2026 auf 28,36 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 42,80 USD entspricht einer negativen Performance von 57,20 Prozent.

Fidelity National Information Services wurde am Markt mit 15,57 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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