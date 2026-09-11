Fidelity National Information Services Aktie
WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062
|Fidelity National Information Services-Investition im Blick
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fidelity National Information Services von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurde das Fidelity National Information Services-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 77,40 USD. Bei einem Fidelity National Information Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,292 Fidelity National Information Services-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 49,77 USD, da sich der Wert einer Fidelity National Information Services-Aktie am 10.09.2026 auf 38,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,23 Prozent abgenommen.
Am Markt war Fidelity National Information Services jüngst 19,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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