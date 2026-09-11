Fidelity National Information Services Aktie

Fidelity National Information Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Fidelity National Information Services-Investition im Blick 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Titel Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fidelity National Information Services von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Fidelity National Information Services-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurde das Fidelity National Information Services-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 77,40 USD. Bei einem Fidelity National Information Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,292 Fidelity National Information Services-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 49,77 USD, da sich der Wert einer Fidelity National Information Services-Aktie am 10.09.2026 auf 38,52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,23 Prozent abgenommen.

Am Markt war Fidelity National Information Services jüngst 19,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fidelity National Information Services IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Fidelity National Information Services IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fidelity National Information Services IncShs 32,89 -0,81% Fidelity National Information Services IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen