Bei einem frühen Investment in FirstEnergy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der FirstEnergy-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das FirstEnergy-Papier an diesem Tag bei 46,24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,163 FirstEnergy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des FirstEnergy-Papiers auf 47,69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,14 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 103,14 USD, was einer positiven Performance von 3,14 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für FirstEnergy eine Börsenbewertung in Höhe von 27,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at