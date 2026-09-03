FirstEnergy Aktie
WKN: 910509 / ISIN: US3379321074
|Lohnender FirstEnergy-Einstieg?
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FirstEnergy von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem FirstEnergy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 35,69 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die FirstEnergy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,019 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 46,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 297,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,70 Prozent.
Der Börsenwert von FirstEnergy belief sich jüngst auf 26,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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