S&P 500-Titel FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FirstEnergy von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in FirstEnergy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem FirstEnergy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 35,69 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die FirstEnergy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,019 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 46,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 297,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +29,70 Prozent.

Der Börsenwert von FirstEnergy belief sich jüngst auf 26,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at