S&P 500-Titel FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FirstEnergy von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren FirstEnergy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades FirstEnergy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die FirstEnergy-Aktie an diesem Tag 37,69 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 265,322 FirstEnergy-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 260,55 USD, da sich der Wert eines FirstEnergy-Papiers am 09.09.2026 auf 46,21 USD belief. Das entspricht einem Plus von 22,61 Prozent.

FirstEnergy wurde am Markt mit 26,82 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at