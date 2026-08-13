FirstEnergy Aktie
WKN: 910509 / ISIN: US3379321074
|Lohnende FirstEnergy-Investition?
|
13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FirstEnergy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem FirstEnergy-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,64 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in FirstEnergy-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,880 FirstEnergy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 216,61 USD, da sich der Wert eines FirstEnergy-Papiers am 12.08.2026 auf 47,01 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 21,66 Prozent.
Der Marktwert von FirstEnergy betrug jüngst 27,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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