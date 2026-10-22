S&P 500-Titel FirstEnergy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FirstEnergy von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die FirstEnergy-Aktie Anlegern gebracht.

Das FirstEnergy-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 47,29 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die FirstEnergy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 211,461 FirstEnergy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 45,51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 623,60 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 9 623,60 USD, was einer negativen Performance von 3,76 Prozent entspricht.

Der Marktwert von FirstEnergy betrug jüngst 26,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at