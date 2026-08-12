Flex Aktie

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WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020

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Rentabler Flex-Einstieg? 12.08.2026 10:04:01

S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Flex-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Flex-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Flex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,138 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (122,41 USD), wäre die Investition nun 1 118,54 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1 018,54 Prozent.

Der Börsenwert von Flex belief sich jüngst auf 44,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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