Flex Aktie
WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020
|Rentabler Flex-Einstieg?
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12.08.2026 10:04:01
S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Flex-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Flex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,138 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (122,41 USD), wäre die Investition nun 1 118,54 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1 018,54 Prozent.
Der Börsenwert von Flex belief sich jüngst auf 44,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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