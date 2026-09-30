S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Flex-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Flex-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 66,413 Flex-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 113,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 559,81 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +655,98 Prozent.

Der Flex-Wert an der Börse wurde auf 41,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at