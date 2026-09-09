S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flex von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Flex-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Flex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Flex-Anteile an diesem Tag bei 10,73 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Flex-Aktie investiert, befänden sich nun 93,189 Flex-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (114,31 USD), wäre die Investition nun 10 652,46 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 965,25 Prozent gleich.

Insgesamt war Flex zuletzt 40,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at