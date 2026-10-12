S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ford Motor-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Ford Motor-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Ford Motor-Papier an diesem Tag bei 11,96 USD. Bei einem Ford Motor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,361 Ford Motor-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 101,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,17 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +1,76 Prozent.

Ford Motor war somit zuletzt am Markt 48,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at