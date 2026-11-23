Bei einem frühen Investment in Ford Motor-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 22.11.2023 wurde die Ford Motor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,26 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Ford Motor-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,747 Ford Motor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,87 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 8,87 Prozent.

Ford Motor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,30 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at