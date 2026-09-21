Ford Motor Aktie

Ford Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502391 / ISIN: US3453708600

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Ford Motor-Anlage unter der Lupe 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Ford Motor-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 21.09.2025 wurde das Ford Motor-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,62 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Ford Motor-Aktie investierten, hätten nun 8,606 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 13,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,68 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,68 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Ford Motor belief sich zuletzt auf 52,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Darren Brode / Shutterstock.com

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