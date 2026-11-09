Ford Motor Aktie

Ford Motor ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502391 / ISIN: US3453708600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Ford Motor-Investment? 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ford Motor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ford Motor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ford Motor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Ford Motor-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Ford Motor-Papier an diesem Tag bei 11,58 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ford Motor-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,356 Ford Motor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 074,27 USD, da sich der Wert eines Ford Motor-Papiers am 06.11.2026 auf 12,44 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,43 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ford Motor eine Marktkapitalisierung von 49,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Darren Brode / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ford Motor Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ford Motor Co.

mehr Analysen
15.04.25 Ford Motor Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ford Motor Co. 11,16 -0,04% Ford Motor Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen