S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ford Motor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Ford Motor-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Ford Motor-Papier an diesem Tag bei 11,58 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ford Motor-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,356 Ford Motor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 074,27 USD, da sich der Wert eines Ford Motor-Papiers am 06.11.2026 auf 12,44 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,43 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ford Motor eine Marktkapitalisierung von 49,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at