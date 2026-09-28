Ford Motor Aktie

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WKN: 502391 / ISIN: US3453708600

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Rentable Ford Motor-Investition? 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ford Motor von vor 3 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ford Motor von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ford Motor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Ford Motor-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,56 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ford Motor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 79,618 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 1 011,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,71 USD belief. Damit wäre die Investition um 1,19 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Ford Motor betrug jüngst 50,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Darren Brode / Shutterstock.com

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